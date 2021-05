Ngày 30-5, UBND TP Cần Thơ gửi văn bản về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đến giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP, chủ tịch UBND quận/huyện, xã/phường/thị trấn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Theo đó, trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM liên tục ghi nhận các ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có một số ý kiến chỉ đạo với các sở, ngành, quận/huyện, xã/phường/thị trấn để chủ động phòng, chống dịch.



Cần Thơ vừa kích hoạt lại các chốt khai báo y tế để phòng dịch ở các điểm cửa ngõ vào TP từ 0 giờ ngày 30-5. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thực hiện nghiêm việc không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc; Tạm dừng các hoạt động tôn giáo cho đến khi có thông báo mới.



Người đứng đầu UBND TP giao chủ tịch UBND quận/huyện chịu trách nhiệm chỉ huy chính tại các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý. Căn cứ tình hình chủ động triển khai thêm các điểm kiểm soát nếu thấy cần thiết.

Đồng thời, tăng cường lực lượng trực tại các điểm kiểm soát, trước mắt bố trí thêm lực lượng làm nhiệm vụ tại các tuyến từ TP.HCM vào TP, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, không được bỏ sót trường hợp nào…

Chủ tịch UBND TP cũng giao cho Giám đốc Sở GTVT cập nhật liên tục diễn biến tình hình dịch bệnh tại TP.HCM để chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND TP về việc dừng hoặc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải từ vùng dịch vào TP và từ TP đến các vùng có dịch.

Cạnh đó, Giám đốc Sở y tế được giao chủ động tham mưu Chủ tịch UBND TP áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; Kích hoạt ngay bệnh viện dã chiến của TP; Cập nhật nhanh thông tin khai báo y tế của người dân về TP, chuyển giao cho các địa phương…

Sở TT&TT, các cơ quan báo, đài tăng cường thông tin liên tục về tình hình diễn biến dịch bệnh, kêu gọi người dân hạn chế ra đường và chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.