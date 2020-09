Cần Thơ sẽ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy An Giang Theo kết quả nhân sự được công bố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 25-9, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đã tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy khóa mới. Hai phó bí thư Tỉnh ủy gồm các ông Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Nưng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 gồm chín thành viên, trong đó ông Võ Minh Hoàng giữ chức vụ chủ nhiệm.