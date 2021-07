Ngày 18-7, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ đang đang tạm giữ P.M.N (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) do có hành vi làm giả giấy xét nghiệm COVID-19.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày lực lượng Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 (khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) thì phát hiện N. điều khiển xe ô tô tải đến nên tiến hành kiểm tra việc thực hiện phòng chống COVID-19.

Lúc này N.trình ra giấy xét nghiệm nhanh COVID-19 đề ngày 17-7-2021 kết quả âm tính do chốt bến xe Trung tâm cấp. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện giấy xét nghiệm có dấu hiệu là giả .

Bước đầu, N. khai điều khiển xe đi từ xã Phong Hoà (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đến xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ để giao nấm rơm và dùng giấy xét nghiệm giả này để qua chốt.



Chiếc xe do N.điều khiển. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 10-7, N. cũng có vận chuyển hàng hóa, thực hiện test nhanh kết quả âm tính với COVID-19 và được cấp giấy theo quy định. Do giấy xét nghiệm có hiệu lực trong vài ngày nên N. nảy sinh ý định làm giả giấy xét nghiệm để qua chốt mà không cần xét nghiệm lại.

N. dùng mẫu giấy nhỏ dán đè lên ngày trong giấy kết quả xét nghiệm âm tính được cấp vào ngày 10-7, rồi dùng máy photo màu photo ra 2 bản.

Ngày 11-7, N.đã sử dụng giấy xét nghiệm giả để qua chốt kiểm dịch với lộ trình từ xã Phong Hoà, đến xã Thới Hưng rồi trở về trong ngày.