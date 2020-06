Cần Thơ trao Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XIV

Chiều 19-6, tại TP Cần Thơ, Ban Tổ chức Giải báo chí Phan Ngọc Hiển tổ chức tổng kết trao Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XIV (2019-2020).



Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh trao giải nhất cho các tác giả tại buổi lễ. Ảnh: NN

Giải báo chí Phan Ngọc Hiển năm 2019-2020 có chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”.

Đây là năm có số lượng tác phẩm dự giải ít so với các lần tổ chức trước đây do tình hình dịch bệnh COVID-19, dù Ban Tổ chức đã kéo dài thời hạn nhận tác phẩm dự giải thêm 10 ngày so với quy định.

Cụ thể, Ban Tổ chức đã nhận 149 tác phẩm (ít hơn năm trước 41 tác phẩm) của 39 tác giả và 53 nhóm tác giả. Trong đó, có 65 tác phẩm của 18 tác giả và 22 nhóm tác giả là nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp đang hoạt động tại các cơ quan báo chí.

Hội đồng giám khảo đã chọn được 33 tác phẩm trao giải gồm 10 tác phẩm báo in, tám tác phẩm báo hình, sáu tác phẩm báo nói và chín tác phẩm ảnh báo chí.

Theo đó, thể loại báo in, giải nhất thuộc về tác phẩm Từ Nghị quyết “thuận thiên” – biến thách thức thành cơ hội của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Minh, Lê Thành Liêm, Nguyễn Văn Thịnh, Trịnh Minh Thái (báo Vĩnh Long).

Thể loại báo hình, giải nhất thuộc về tác phẩm ĐBSCL phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới (3 kỳ) của các tác giả Trần Thị Mỹ Hạnh, Lê Phương Bằng, Lý Thành Long (chi nhánh Trung tâm truyền hình Nhân dân tại TP Cần Thơ).

Thể loại báo nói, giải nhất thuộc về tác phẩm Ứng phó với thách thức an ninh nguồn nước ở ĐBSCL (4 bài) của các tác giả Nguyễn Ngọc Năm, Nguyễn Chu Trinh, Phan Văn Ánh, Trần Thị Hiếu (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Thể loại ảnh báo chí không có giải nhất. Hai giải nhì thuộc về hai tác phẩm phóng sự ảnh Có một cuộc chiến chống “loại giặc” biến đổi khí hậu của tác giả Nguyễn Thanh Dũng (Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau) và Niềm vui của người thương binh 95% thương tật của các tác giả Trần Trung Quân, Hoàng Chí Nguyện, Phan Thị Thu Thủy (báo Hậu Giang).

Tại buổi lễ tổng kết trao giải năm nay, Ban Tổ chức đã phát động Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XV (2020-2021). Theo đó, chủ đề của giải năm tới là “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025”.