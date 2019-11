Cẩn trọng khi cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển

Mất Phú Quốc là không chỉ mất đảo ngọc Trăn trở như nhiều ĐB về Phú Quốc, ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) nói: “Thực tế hơn bốn năm thực hiện ở huyện đảo Phú Quốc không có nghĩa là có thể áp dụng cho các khu vực kinh tế ven biển khác. Trong bối cảnh vùng biển nước ta đang bị vi phạm nghiêm trọng thì quy định như dự thảo có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn về sự xâm nhập của người nước ngoài núp dưới danh nghĩa du lịch”. ĐB Khánh cho rằng: “Mở cửa biên giới cho người nước ngoài cần đi liền với tăng cường quản lý trong phạm vi lãnh thổ, nguyên tắc tối thượng là không vì tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài và các lý do kinh tế mà làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh”. “Nhiều người lo rằng đảo Phú Quốc không còn là đảo ngọc mà chúng ta mong muốn như ngày xưa” - ĐB Khánh nói và đề nghị Quốc hội sớm xem xét giám sát việc ban hành các văn bản, quy định pháp luật hiện hành, trong đó có Quyết định 80/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này nhằm góp phần siết chặt quản lý nhà nước, tránh sơ hở, gây khó khăn cho công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật của người nước ngoài ở Việt Nam.