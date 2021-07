Chiều 7-7, tại Bộ NN&PTNT, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đồng chủ trì cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sắp tới.



Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, lúc 15 giờ ngày 7-7, ATNĐ đang nằm ở trên đảo Hải Nam (Trung Quốc). Với kịch bản hướng di chuyển và cường độ dự báo, ATNĐ sẽ gây gió mạnh cấp 6-7 ở Vịnh bắc bộ. Vùng biển Bình Thuận – Cà Mau do tương tác với gió mùa Tây Nam nên có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.



Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành (bên phải) và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đồng chủ trì cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới chiều 7-7. Ảnh: Hiền An

Về tình hình mưa lớn, do ATNĐ hình thành ngay trên dải áp thấp, có hai khối mây khổng lồ nên kịch bản xấu có thể tác động là từ chiều 7-7 đến hết 8-7, Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa- Nghệ An có mưa lớn từ 100-250mm, một số nơi như Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An… có mưa to trên 300mm. “Chúng tôi đặc biệt cảnh báo một số khu vực có nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất, nhất là ở các tỉnh trung du, miền núi” – ông Khiêm nói.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết, đến chiều 7-7 vẫn còn trên 2.600 tàu ở sát ven bờ, các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú. Hiện các địa phương đã thông báo, sơ tán người dân ra khỏi khu vực lồng bè để đảm bảo an toàn. Các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Ninh Bình đã tiến hành cấm biển.

Bộ Quốc phòng đã có công điện chỉ đạo và duy trì 264.272 chiến sĩ với gần 2.000 phương tiện ứng trực sẵn sàng công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, đã huy động 5 máy bay trực thăng gắn loa công suất lớn để sẵn sàng kêu gọi ngư dân vào bờ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nêu thực tế, có nhiều lần dù đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Do vậy Phó thủ tướng đề nghị công tác dự báo phải nâng cao, tăng cường phối hợp với các cơ quan dự báo thế giới để có những bản tin dự báo chính xác hơn, sớm hơn bởi nếu dự báo không chính xác, dự báo muộn thì tai họa rất lớn.