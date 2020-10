Cảnh báo lũ quét, sạt lở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Trưa ngày 13-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo: Từ ngày mai (14-10) đến ngày 16-10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.



Lực lượng chức năng đang chốt chặn đường vào thủy điện Rào Trăng 3, Huế. Ảnh: N.DO

Từ ngày 14-10 đến 16-10, trên lưu vực sông Đà, sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu và sông Hoàng Long, hệ thống sông Mã, sông Cả sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên các sông Bắc Bộ từ 2-4m, sông Mã, sông Cả từ 3-10m.



Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ sông Thao và sông Chảy ở mức BĐ2, sông Hoàng Long ở mức BĐ1; trung, thượng lưu sông Mã, sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2, có sông lên trên BĐ2, riêng thượng nguồn sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông Bưởi lên mức BĐ2-BĐ3, hạ lưu sông Mã, Cả lên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nguy cơ ngập úng ở các đô thị, các thành phố lớn như: Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1