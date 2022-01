Ngày 27-1, một nguồn tin xác nhận Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Danh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT Bình Định.

Ngoài ra, cơ quan kiểm tra Đảng còn có công văn đề nghị Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Bình Định, Tổng cục QLTT cho thôi chức bí thư chi bộ, điều chuyển ông Nguyễn Văn Danh sang vị trí công tác khác.



Ông Nguyễn Văn Danh (trái) khi nhận quyết định bổ nhiệm đội trưởng Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Định. Ảnh: QLTT Bình Định.

Cùng thời điểm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định cũng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với một kiểm soát viên của Đội QLTT số 1. Lý do ông Nguyễn Văn Danh và kiểm soát viên trên có hành vi vi phạm đạo đức công vụ.



Trước đó, hồi tháng 11-2021, Tổng cục QLTT đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Danh và kiểm soát viên trên cũng do vi phạm đạo đức công vụ.

Theo cơ quan chức năng, hồi tháng 10-2020, Đội QLTT số 1 phối hợp Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định bắt giữ một xe khách có dấu hiệu chở hàng lậu trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Đinh.

Kết quả kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện xe khách này chở 50 cây thuốc lá hiệu Jet không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ, không tem nhập khẩu theo quy định. Đội QLTT số 1 tạm giữ lô thuốc lá, chiếc xe khách, giấy phép lái xe của của tài xế điều khiển. Vụ việc cũng được giao cho Đội QLTT số 1 xử lý theo thẩm quyền.

Hai tháng sau, ông NVL (ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định, chủ xe khách chở số hàng trên) gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Văn Danh có hành vi vòi vĩnh, “xin đểu”, nhận hối lộ 12,5 triệu đồng.

Theo trình bày của ông L, sau khi xe chở hàng lậu bị bắt, tối 1-11-2020, ông Danh gọi điện thoại, bảo ông L. đến một quán karaoke ở TP Quy Nhơn để “giao lưu”, giới thiệu với lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Bình Định. Khi đến nơi, ông L. được ông Danh giới thiệu một số lãnh đạo Cục QLTT đang hát karaoke tại đây.

Ngay tại phòng hát karaoke, ông Danh nói ông L. sẽ bị phạt hành chính 40 triệu đồng, bị giữ xe khách ba tháng theo quy định. Nếu muốn lấy xe ra sớm, ông L. phải đưa cho ông Danh 40 triệu đồng.

Ông L. xin giảm còn 10 triệu đồng nhưng ông Danh không chấp nhận. Sau đó, ông Danh yêu cầu ông L. đến trụ sở của Đội QLTT số 1 tại thị xã Hoài Nhơn giải quyết vụ việc vào sáng hôm sau.

Sáng 2-11-2020, ông L. cùng tài xế đến trụ sở của Đội QLTT số 1 để làm việc theo yêu cầu. Trước khi làm việc, ông L. gặp riêng ông Danh, tiếp tục năn nỉ xin giảm tiền “chung chi” còn 10 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Danh bảo ông L. “hỗ trợ” 2,5 triệu đồng để tiền hát karaoke cho lãnh đạo Cục QLTT. Sau khi làm việc, ông L. đưa 12,5 triệu đồng cho một nhân viên cấp dưới của ông Danh tại phòng làm việc của đội.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác định chưa đủ cơ sở để xử lý ông Nguyễn Văn Danh về tội nhận hối lộ. Cơ quan công an cũng xác định hành vi của ông Danh chưa đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do không có cơ sở xác định thiệt hại về tài sản nhà nước, cá nhân.