Ngày 15-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.



Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ký kết chương trình phối hợp "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cho biết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân.

Trong nội dung phối hợp, chính quyền, cảnh sát biển, người dân cùng tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn, bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Mặt khác, Cảnh sát biển hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ ngư dân phát triển bền vững kinh tế biển. Qua đó, lực lượng Cảnh sát biển là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.



Lực lượng Cảnh sát biển hỗ trợ ngư dân trên biển.

Theo Trung tướng Hoàng Văn Đồng, hơn hai năm qua, mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã triển khai thực hiện tại 13 xã, huyện đảo trên địa bàn của 11 tỉnh, thành ven biển. Thông qua thực hiện mô hình, đã tuyên truyền về biển đảo, về pháp luật cho hàng chục ngàn nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển, đảo.

Lực lượng Cảnh sát biển đã huy động các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ hơn 10 tỉ đồng để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Từ tháng 8-2019 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển đã triển khai ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với ban Thường vụ tám tỉnh, thành ủy; đồng thời kết hợp tặng 1.600 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của tám tỉnh, thành.



Lực lượng Cảnh sát biển cứu ngư dân bị nạn trên biển.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã mang lại kết quả thiết thực, giúp ngư dân yên tâm tiếp tục bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Với nội dung phối hợp trong chương trình và bằng các hoạt động cụ thể sẽ tích cực hỗ trợ ngư dân, các xã vùng ven biển phát triển dân sinh, kinh tế xã hội. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo vệ vững chức chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc.