Cảnh sát đập vỡ kính xe hơi bắt 2 kẻ chở 45 kg ma túy đá

Chiều 6-2, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, vây bắt xe ô tô hiệu Toyota Innova mang BKS đăng lý tỉnh Bình Dương 61A – 130.87 chở ma túy từ Lào về Việt Nam.



Cảnh sát phải truy đuổi, áp sát rồi đập vỡ kính để bắt hai kẻ chở ma túy chống đối người thi hành công vụ.

Khi chiếc xe 61A – 130.87 đang chạy trên quốc lộ 8C thuộc địa xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn) thì cảnh sát yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, hai đối tượng trên xe đã không chấp hành hiệu lệnh mà phóng xe với tốc độ cao để chạy trốn. Công an huyện Hương Sơn phải huy động thêm Cảnh sát cơ động rượt đuổi, chốt chặn để bắt giữ.



Hải và Biên bị bắt giữ cùng tang vật ma túy "khủng".

Hai đối tượng trên xe đã khóa cửa xe cố thủ, rồi chống đối cảnh sát. Trước tình thế trên, các chiến sĩ phải áp sát phá kính, bắt giữ hai kẻ trên xe. Đó là Nguyễn Hữu Hải (37 tuổi, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh_- người điều khiển xe ô tô và Trần Long Biên (27 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)- ngồi trên xe ô tô.

Khám xét chiếc xe ô tô con, công an thu giữ bốn túy xách bên trong đựng 45 kg ma túy dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.



Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tặng hoa, biểu dương, thưởng nóng cho Công an huyện Hương Sơn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Nhằm kịp thời động viên các cán bộ, chiến sĩ, cuối chiều 6-2, Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tặng hoa, biểu dương, thưởng nóng 50 triệu đồng cho Công an huyện Hương Sơn.

Hiện Công an huyện Hương Sơn và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra đường xây ma túy lớn nêu trên.