Sáng 30-7, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, rạng sáng cùng ngày gần 1.000 công nhân lao động đang làm việc tại các công ty trên địa bàn xã Thạnh Phú, (huyện Vĩnh Cửu) trở về quê nhà tại tỉnh Đắk Lắk an toàn dưới sự hộ tống, dẫn đường của lực lượng Công an Đồng Nai.

Tại tỉnh Đắk Lắk, toàn bộ công nhân đã được chính quyền địa phương đón tại Trường THPT dân tộc nội trú N’Trang Lơng (TP. Buôn Ma Thuột). Từ đêm qua đến sáng nay, người dân đã lần lượt xếp hàng, làm test nhanh Covid-19 để nhận phiếu xác nhận âm tính để trở về nhà.



CSGT Đồng Nai dẫn đường để đưa người lao động về quê an toàn. Ảnh: VH.

Trước đó, đứng trước khó khăn và nguyện vọng của người lao động mong muốn được về quê để phòng dịch Covid-19, lực lượng chức năng của tỉnh quyết định tổ chức các điều kiện cần thiết để hỗ trợ lao động ở tỉnh Đắk Lắk đang làm việc tại Đồng Nai trở về quê.

Để đảm bảo cho quá trình di chuyển được an ninh, an toàn và chấp hành các quy định về phòng chống dịch, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động triển khai kế hoạch dẫn đoàn và trao đổi, phối hợp công an các tỉnh liên quan (Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk) tổ chức các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông xuyên suốt chặng đường di chuyển.



Người dân được sự hỗ trợ của Công an Đồng Nai trên đường trở về Đắk Lắk an toàn. Ảnh: AX.



Hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Đồng Nai vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương, dẫn đến đời sống của người lao động cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Các cấp chính quyền của tỉnh đã và đang nỗ lực quan tâm, thực hiện các chính sách hỗ trợ; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người dân có nhu cầu, nguyện vọng được trở về quê trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh.