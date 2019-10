Cảnh sát hạ thuyền tìm thanh niên nghi nhảy cầu Bến Thủy

Lúc 21 giờ 30 phút đêm 14-10, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động xe chở các chiến sĩ và hai chiếc xuống đến đầu cầu Bến Thủy và sông Lam để tìm thanh niên nghi nhảy cầu Bến Thủy (nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An).



Chiếc xe máy màu vàng để lại trên cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam thuộc địa phận Nghệ An, Hà Tĩnh).

Chiều tối cùng ngày, người dân phát hiện trên làn dành cho xe máy của cầu Bến Thủy có chiếc xe máy cùng đôi dép nam để lại trên cầu. Người dân nghi có người để lại xe và dép rồi nhảy cầu Bến Thủy tự tử nên đã báo cơ quan chức năng. Một số người chụp ảnh chiếc xe và đôi dép đăng lên mạng xã hội để tìm người thân của chủ xe.

Rất đông người dân đội mưa ra cầu Bến Thủy quan sát, xem chiếc xe trên cầu khiến làn đường dành cho xe máy từ Nghệ An sang Hà Tĩnh, bị ách tắc.

Rất đông người dân đội mưa ra cầu Bến Thủy dõi theo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Sau đó, một gia đình ở Nghệ An đã ra cầu Bến Thủy nhận chiếc xe và cho biết người đi chiếc xe trên là anh LĐA (34 tuổi).

Hiện một chiếc xe của Cảnh sát PCCC Nghệ An, một chiếc xe cứu thương đã được điều động đến đầu cầu Bến Thủy. Xe chở ca nô đã được đưa đến bên bờ sông Lam.



Xe Cảnh sát PCCC Nghệ An và xe cứu thương được điều đến đầu cầu Bến Thủy.

Tại cầu Bến Thủy các chiến sĩ cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Có người dân cung cấp là có thấy người đàn ông nhảy cầu nên đêm nay chúng tôi sẽ quần thảo tìm kiếm trên sông Lam - đoạn hạ nguồn cầu Bến Thủy.