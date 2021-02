Cảnh sát tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy xuống sông Lam

Chiều tối 24-2, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cùng người thân và ngư dân đang nỗ lực tìm kiếm anh Nguyễn Xuân P. (27 tuổi, quê xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trên sông Lam.



Chiếc xe máy của anh P. để lại trên cầu Bến Thủy.

Chiều cùng ngày người dân đi qua cầu Bến Thủy phát hiện có chiếc xe máy và đối dép, điện thoại di động chiếc ví đựng tiền và giấy tờ cá nhân mang tên anh Nguyễn Xuân P. để lại trên cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh).

Người dân nghi anh P. đã nhảy xuống cầu Bến Thủy tự tử nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông điều lực lượng và phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.



Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tìm kiếm anh P. trên sông Lam.

Lực lượng trên cùng người dân, ngư dân đã tổ chức quần thảo tìm kiếm anh P. dưới chân cầu Bến Thủy và hạ nguồn sông Lam đoạn qua Nghệ An, Hà Tĩnh nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy.

Chiều tối cùng ngày, người thân của anh P. đã từ quê vào đến cầu Bến Thủy chứng kiến hiện trường khóc, ngất xỉu. Công tác tìm kiếm anh P. đang được diễn ra khẩn trương.