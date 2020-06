Cao tốc Bắc Nam: Chủ trương có, quy hoạch đủ, tiền không thiếu

Thu phí để tiếp tục đầu tư Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, do là dự án cao tốc trải dài từ Bắc-Nam nên sơ tuyển lần đầu đã có nhiều ý kiến lo lắng về vấn đề an ninh, sợ doanh nghiệp nước ngoài. Do đó ngay từ đầu chủ trương sơ tuyển là loại doanh nghiệp nước ngoài ra, kể cả doanh nghiệp trong nước nhưng có liên kết với nước ngoài.

Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đến nay không có nhà đầu tư qua vòng sơ tuyển do đó việc chuyển đổi là đúng. Đúng ra bảy cái đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư nhưng Chính phủ chịu áp lực giải ngân. Trong 55.000 tỉ cho cả ba đoạn mới giải ngân được 16.000 tỉ. Tiền có mà chi không được cho nên Chính phủ muốn chuyển để chi cho nhanh, kịp chào mừng Đại hội. Tuy nhiên quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cương quyết không cho chuyển cả tám dự án và đồng tình với phương án chuyển ba dự án từ PPP sang đầu tư công. Ngoài dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì hai dự án còn lại có nhiều PPP nhưng đây là khu vực nối hai đầu đất nước là Hà Nội và TP.HCM, nếu đầu tư vào thì thu hồi vốn rất nhanh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với quan điểm của Chính phủ chuyển hai dự án này sang đầu tư công, có phương án thu phí trả Nhà nước để tiếp tục đầu tư.