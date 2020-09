Cấp bằng lái xe: “Không đơn vị này thì đơn vị khác làm“

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 4-9, báo chí đã đăt câu hỏi liên quan đến đề xuất chuyển việc cấp bằng lái xe từ Bộ GTVT về Bộ Công an.

Ngày 3-9, theo Nghị quyết phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ đã thống nhất sự cần thiết ban hành và nội dung cơ bản của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội hai phương án về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, trong đó có phương án Bộ Công an quản lý lĩnh vực này.



Thiếu tướng Tô Ân Xô trích lời Thủ tướng nói: Việc cấp bằng không phải là quyền anh quyền tôi mà theo chức năng, nhiệm vụ. Ảnh: ĐỨC MINH

“Vì sao Chính phủ lại đề xuất giao Bộ Công an chủ trì việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe?”- báo chí đặt câu hỏi.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết việc này liên quan đến dự luật Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo Chánh văn phòng Bộ Công an, quá trình xây dựng luật rất chặt chẽ với quy trình đề nghị nghiên cứu xây dựng luật gồm 7 bước; quy trình xây dựng và thông qua luật 10 bước.



"Như vậy là 17 bước, qua rất nhiều quy trình nên rất chặt chẽ. Còn công việc không đơn vị này làm thì đơn vị khác làm. Thủ tướng nói rồi, không phải quyền anh quyền tôi mà phân công theo chức năng nhiệm vụ, tạo thuận lợi cho công việc, quản lý, tạo thuận lợi cho người dân"- tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông tin thêm: Liên quan đến xây dựng Luật An ninh trật tự giao thông đường bộ và Luật Giao thông sửa đổi là việc do công tác quản lý trong thực tiễn.

Tai nạn giao thông mỗi năm xảy nhiều vụ, số người chết, bị thương có giảm nhưng vi phạm còn lớn. Vì vậy, các cơ quan chức năng đề xuất tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật: Luật An ninh trật tự giao thông đường bộ và Luật Giao thông sửa đổi.



Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói rằng: "Ai làm tốt hơn thì giao cơ quan đó làm". Ảnh: CHÂN LUẬN

"Tôi đồng tình với thiếu tướng Tô Ân Xô, đây không phải vấn đề tranh giành gì cả mà nguyên tắc một việc giao một cơ quan, cơ quan nào làm tốt hơn giao cho cơ quan đó làm.

Những gì liên quan an toàn trật tự giao thông trên đường bộ thuộc Bộ Công an; những gì liên quan đến kết cấu hạ tầng, dự án giao thông thuộc Bộ GTVT"- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.



Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, công tác đào tạo lái xe hiện toàn bộ đã xã hội hóa, nhưng cấp bằng lái phải quản lý chặt chẽ để tránh việc rao bán bằng lái trên mạng, bằng giả bằng thật. Liên quan kiểm soát giao thông tránh việc mỗi cơ quan quản lý cắt khúc.

"Hiện việc này Bộ Công an và Bộ GTVTđang tiếp tục hoàn thiện báo cáo Chính phủ, ai làm tốt thì giao cơ quan đó chứ chưa khẳng định bộ nào"- Bộ trưởng Dũng cho hay.