'Cát sông Hồng đẹp như gái 18, luôn bị cát tặc dòm ngó'

Ông Nguyễn Văn Tín, Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh (huyện Phúc Thọ) . Ảnh: TP

"Cát tặc khai thác 1 - 2 ngày lại nghỉ, và việc khai thác cát giữa dòng sông Hồng, công an huyện và xã không được trang bị lực lượng và phương tiện chuyên dụng để có thể ngăn chặn triệt để” - ông Tín nói. Ông Tín cho biết, xã muốn xin một tàu cao tốc, lực lượng chuyên dụng để xử lý cát tặc. Còn nếu không được thì Công an TP cho lực lượng công an giao thông chốt trực tại đây để ngăn chặn triệt để cát tặc.