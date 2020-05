Cha bị lừa 255 triệu vì 'chạy' cho con vào công tác bệnh viện

Ngày 9-5, Công an Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, trú tại khối 8, phường Lê Lợi, TP Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: CA

Trước đó, năm 2019, Hằng đi giới thiệu với người dân bản thân đang công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, có thể “chạy” xin được việc làm tại bệnh viện.

Ông NĐT (trú phường Trung Đô, TP Vinh) tưởng thật nên đã nhờ Hằng xin việc cho con gái – vừa tốt nghiệp ĐH Kinh tế vào làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.



Tháng 5-2019, Hằng đưa ra giá “chạy 330 triệu đồng” và yêu cầu ông T đưa trước 255 triệu đồng.

Ngày 17-7-2019, ông T đến nhà Hằng đưa bộ hồ sơ xin việc làm cùng 255 triệu đồng. Hằng nhận số tiền trên và viết “giấy nhận tiền” và “cam kết đến ngày 17-8-2019 sẽ xin được việc”.

Tuy nhiên, đến tháng 12-2019, Hằng vẫn không xin được việc làm cho con gái ông T. Ông T tìm hiểu mới biết Hằng mạo danh cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An và đã làm đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan công an.