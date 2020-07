Chậm lắp dải phân cách, tai nạn còn tiếp diễn ở Bình Thuận

10 tháng, 196 người chết vì tai nạn Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, trong 10 tháng đầu năm 2019, tỉnh xảy ra 348 vụ TNGT, làm chết 196 người, bị thương 260 người. So với cùng kỳ năm 2018, TNGT tăng cả ba mặt về số vụ, số người chết và bị thương. TNGT xảy ra tập trung trên tuyến QL1A và các tuyến đô thị ở TP Phan Thiết. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, ngoài lỗi của tài xế thì có nguyên nhân cơ sở hạ tầng giao thông chưa đảm bảo trong khi lượng ô tô, xe máy tăng đột biến, gây áp lực lớn đến hạ tầng giao thông. Chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2019, ô tô đăng ký mới là hơn 3.600 xe (tăng hơn 1.000 xe so với cùng kỳ); xe máy đăng ký mới hơn 59.300 xe (tăng hơn 11.600 xe). (Theo mt.gov.vn)