Chặn cơn bão giá thực phẩm mùa tết

Tăng cường quản lý đầu vào với thịt nhập khẩu

Ông NGUYỄN NGỌC AN Ông Giá heo bấp bênh ngoài do quy luật cung cầu còn có tình trạng heo “chạy” từ Việt Nam qua Trung Quốc rồi từ Trung Quốc trở lại. Khi heo “chạy” qua Trung Quốc làm cho giá trong nước tăng đột biến, lúc Nhà nước kiểm soát chặt thì giá bắt đầu hạ nhiệt lại. Tuy nhiên, điều này gây ảnh hưởng cho bà con chăn nuôi trong nước rất lớn.

Nhà nước cần tăng cường các biện pháp quản lý đầu vào đối với các nguồn hàng thịt nhập khẩu tràn lan trên thị trường. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thịt heo nóng heo hơi trong nước không có, cần hướng dẫn cho người tiêu dùng chấp nhận thịt heo đông lạnh. Tổng giám đốc Vissan NGUYỄN NGỌC AN Thay đổi thói quen tiêu dùng của người Việt

Ông PHẠM ĐỨC BÌNH Ông Giá thịt heo ngày càng tăng cũng có thể do thịt vào các chợ truyền thống giảm, lượng thịt tập trung tại các siêu thị, hệ thống cửa hàng thực phẩm tập trung bình ổn giá. Vì vậy, người dân nên lựa mua thịt heo trong các siêu thị, cửa hàng, giá cả và chất lượng sẽ được kiểm soát và ổn định hơn, nhất là trong tình hình dịch tả heo châu Phi đang hoành hành.

Cần có những giải pháp thông tin tuyên truyền về thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt. Giá heo đắt đỏ là cơ hội cho xu hướng thay đổi đó, người Việt nên giảm ăn thịt heo nhiều, thay thế cân bằng bởi nhiều loại thịt, thực phẩm khác nữa. Thịt heo ăn nhiều nhưng chất ít, trong khi ăn thịt gà, cá chất nhiều nhưng nhẹ bụng, tốt cho sức khỏe. Đó chính là những thông tin mà người tiêu dùng, bà nội trợ Việt Nam phải nắm được để thay đổi khẩu phần ăn gia đình. Ông PHẠM ĐỨC BÌNH, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam Kiểm soát thị trường, chống đầu cơ

Ông NGUYỄN TRÍ CÔN Ông Phải nhìn nhận thực tế hiện nay là nguồn cung heo đang giảm. Ngay cả một nhóm chị em hội viên thuộc hiệp hội trước đây một ngày cung cấp cho chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM khoảng 4.000 con heo thì nay chỉ còn khoảng 1.500 con heo.

Khó khăn nhất là hiện nay Nhà nước nên kiểm soát thị trường thế nào. Cơ quan quản lý ngành cần đưa ra con số chính xác về nguồn cung heo hiện tại còn bao nhiêu để đưa ra biện pháp phù hợp nhằm bình ổn giá thị trường. Xét về kinh doanh lời lỗ, heo hơi với giá 90.000 đồng/kg là người chăn nuôi đã có lãi nhưng hiện nay người chăn nuôi nhỏ lẻ cũng không được hưởng nhiều vì nguồn heo không còn. Rõ ràng nguồn cung thịt heo đang giảm nhưng gà, vịt Đồng Nai cung cấp cho thị trường TP.HCM đầy đủ, thậm chí là dư. Hiện nay riêng tỉnh Đồng Nai đàn gia cầm, nhất là vịt, các trang trại tăng mạnh. Tổng đàn gia cầm, thủy cầm đã lên 28 triệu con, tăng hơn 6 triệu con so với trước đây. Nhiều ý kiến cũng cho rằng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm tăng, trong khi đó một bộ phận người chăn nuôi và nhà sản xuất giữ hàng lại chưa bán, chờ giá tăng cao hơn. Do vậy các chuyên gia cho rằng các cơ quan quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra, phối hợp với các lực lượng khác để quản lý, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ,

tích trữ... Ông NGUYỄN TRÍ CÔNG, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai