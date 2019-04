Chánh Thanh tra Bộ TT&TT bị bắt

Ngày 25-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Anh Tuấn, chánh Thanh tra Bộ TT&TT, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cũng khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Tuấn tại trụ sở Bộ TT&TT.



Bảo kê cho ông trùm Nguyễn Văn Dương

Việc bắt giam chánh Thanh tra Bộ TT&TT là động thái tố tụng mới nhất trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ông Tuấn đã có nhiều hành vi bao che cho Nguyễn Văn Dương, từ đó dẫn tới việc công ty này thoải mái phát triển hệ thống đánh bạc trực tuyến khổng lồ.

Cụ thể, tháng 10-2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.

Quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện thông tin Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao do Nguyễn Văn Dương điều hành đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Tip.Club.

Đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý, tuy nhiên ông Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là chánh Thanh tra Bộ TT&TT không tham mưu để bộ trưởng chỉ đạo xử lý theo đề xuất của đoàn kiểm tra.

Đặc biệt, dù không phải là thành viên đoàn kiểm tra nhưng ông Tuấn đã ký phiếu đề xuất bộ trưởng Bộ TT&TT cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý.

Việc làm này của ông dẫn đến hoạt động của game bài Tip.Club không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài, thu lời bất chính đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân.



Cơ quan tố tụng khám xét nơi làm việc của bị can Đặng Anh Tuấn tại trụ sở Bộ TT&TT. Bị can Đặng Anh Tuấn (ảnh nhỏ). Ảnh: CTV

Còn nhiều cá nhân khác vi phạm

Ông Đặng Anh Tuấn bị khởi tố cùng với tội danh mà hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa lãnh án tù. Bị can này cũng được xác định là người thứ ba có hành vi bảo kê cho hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc do hai ông trùm cầm đầu.

Trước đó, tháng 3-2019, Tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định y án đối với Nguyễn Văn Dương 10 năm tù, Phan Sào Nam năm năm tù, cùng về hai tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Đối với hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, do các bị cáo này không kháng cáo nên bản án mà tòa sơ thẩm tuyên đã có hiệu lực pháp luật (ông Vĩnh chín năm tù, ông Hóa 10 năm tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ).

Đáng chú ý, tòa còn đề nghị làm rõ trách nhiệm các cá nhân tại Bộ TT&TT vì để các đối tượng lợi dụng đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài.

Đề nghị này từng được tòa sơ thẩm nêu rõ trong phần trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc để đường dây tổ chức đánh bạc hoành hành. Cụ thể, TAND tỉnh Phú Thọ kiến nghị cần làm rõ trách nhiệm các cá nhân thuộc các đơn vị của Bộ TT&TT, các cơ quan liên quan có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông nhưng không kiểm tra, phát hiện kịp thời, khi phát hiện thì không kiên quyết xử lý…

Tòa cũng cho hay trong giai đoạn 1, cơ quan chức năng mới khởi tố 105 người, xét xử 92 bị cáo, còn 13 người bỏ trốn hoặc mắc bệnh. Trong 92 bị cáo, nhiều hành vi sẽ được xử lý ở giai đoạn sau.