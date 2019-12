Chất vấn giám đốc Công an TP.HCM và giám đốc Sở TN&MT

Sáng nay (9-12), Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong và Giám đốc Sở TN&MT TP Nguyễn Toàn Thắng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn về những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX.



Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Phan Thị Thắng, sau khi lấy ý kiến, các đại biểu thống nhất chọn chất vấn lãnh đạo Sở TN&MT và công an trong phiên chất vấn.

Sau khi Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Toàn Thắng và Giám đốc Công an Lê Đông Phong trả lời chất vấn. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong sẽ phát biểu tiếp thu và tiếp tục nhận chất vấn nếu đại biểu còn ý kiến cần giải đáp.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong 11 tháng năm 2019 xảy ra hơn 4.000 vụ xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, giảm 360 vụ (8,25%) so với cùng kỳ; các đơn vị điều tra, phá 3.080 vụ. Tỉ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là 88,75%; triệt phá 661 nhóm tội phạm hình sự.

Một số loại tội phạm như tín dụng đen , ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Không chỉ là nơi tiêu thụ, TP.HCM còn là điểm trung chuyển ma túy của các nhóm tội phạm. Đặc biệt, hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen qua Internet ngày càng biến tướng, gia tăng, có cả sự tham gia của người nước ngoài.

Trước kỳ họp, gửi gắm đến HĐND TP, cử tri các quận, huyện trên địa bàn TP cũng phản ánh thực trạng tội phạm như cướp giật, ma túy... còn phức tạp, hoạt động cho vay lãi nặng qua các app nở rộ làm cho nhiều người dân khốn khổ. Cử tri mong muốn triệt phá các loại tội phạm này.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng khẳng định năm 2019 tình hình an toàn trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, tội phạm về ma túy, xâm hại tình dục… vẫn còn tồn tại.



Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Toàn Thắng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về môi trường, tình trạng không khí ô nhiễm thường xuyên xảy ra là vấn đề được người dân rất quan tâm. Website giám sát chất lượng không khí AirVisual liên tục cảnh báo không khí TP.HCM nhiều ngày ở mức ô nhiễm nặng (màu đỏ) - đây là mức thuộc nhóm có hại cho sức khỏe.

Lãnh đạo Sở TN&MT sẽ có những giải trình về vấn đề này.