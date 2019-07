Trong đó, về việc nhiều dự án ôm đất vàng, đắp chiếu nhiều năm được đại biểu chất vấn, Giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho hay 39/47 dự án đại biểu nêu thì thuộc trách nhiệm rà soát của sở và phần nhiều trong số này sở đã cùng các ngành, địa phương rà soát, báo cáo UBND TP có hướng xử lý.



Về công tác PCCC, đại biểu đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương trả lời về việc bảy công trình đã chuyển sang VKS để xử lý do vi phạm về PCCC. Trả lời, ông Khương cho hay hiện Công an TP đã chuyển hồ sơ sang VKSND TP để đánh giá chứng cứ, cân nhắc có khởi tố vụ án hình sự hay không.

Về tiến độ thực hiện “Đề án thu phí đối với phương tiện giao thông vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội”, Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện cho biết các loại phí như đề án đề cập hiện nay chưa nằm trong danh mục phí và lệ phí mà Quốc hội ban hành. “Do đó, TP đã phải báo cáo Chính phủ cho phép Hà Nội xây dựng đề án này. Trên cơ sở đó, Sở GTVT TP Hà Nội được giao chủ trì xây dựng đề cương đề án. Hiện UBND TP đã chấp thuận chủ trương nguyên tắc để xây dựng đề án. Dự kiến sở sẽ hoàn thành đề án này để trình UBND TP thông qua vào quý IV-2019” - ông Viện cho hay.