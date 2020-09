Chỉ định GĐ Công an TP.HCM tham gia Ban Thường vụ Thành ủy

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Hồng Nam. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM.

Đại tá Lê Hồng Nam năm nay 54 tuổi, có trình độ chuyên môn là cử nhân An ninh chuyên ngành điều tra, cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế, thạc sĩ ngành Điều tra tội phạm.

Chúc mừng Đại tá Lê Hồng Nam nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây là việc bổ sung kịp thời cho Thường vụ Thành ủy để lãnh đạo công tác của TP nói chung và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP nói riêng.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, ông Lê Hồng Nam có 18 năm công tác tại Bộ Công an. Ông là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an, từ cuối năm 2018, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Long An. Đến 24-6-2020, ông được điều về làm Giám đốc Công an TP.HCM. "Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với ông Lê Hồng Nam"- ông Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, việc chỉ định Đại tá Lê Hồng Nam tham gia Ban Thường vụ Thành ủy là điều kiện cho ông Nam đóng góp cho Thường vụ Thành ủy và tiếp thu trực tiếp chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP đối với công tác công an.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết thêm trong 2 tháng qua, Đại tá Lê Hồng Nam đã tích cực, tiếp thu và phối hợp triển khai, tham gia tổ chức tấn công tội phạm. Do đó, trong thời gian tới, ông Nhân đề nghị Đại tá Lê Hồng Nam tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy những vấn đề cần thiết để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho TP.HCM, trước mắt là cho Đại hội Đảng bộ TP.HCM sắp tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam cho biết đây là vinh dự cho bản thân ông và gia đình. Ông hứa sẽ nổ lực, quyết tâm cao nhất để đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của TP. Trước mắt đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.