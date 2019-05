Chỉ sau 2 ngày, Hà Nội từ hạ chuyển sang đông!

Sáng nay (22-5), Hà Nội chìm trong biển sương mù. Mưa phùn cùng gió lạnh bắt đầu diễn ra ở một số nơi.



Hà Nội bị bao trùm trong màn sương mù.

Theo số liệu từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính tới 7 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực Láng (Đống Đa, Hà Nội), nhiệt độ xuống còn 26 độ C.

Tình trạng thời tiết này trái ngược hoàn toàn so với hai ngày trước đây. Khi đó, người dân thủ đô còn đang quay cuồng với cái nắng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 60 độ C.

Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể sẽ khiến nhiều người bị ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ.



Mưa phùn khiến người tham gia giao thông phải mặc áo mưa.

Ở một diễn biến khác, cũng sáng nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500m nên trong ngày, ở Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá.

Riêng tại Lai Chây, hiện tỉnh này đang có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30mm đến 60mm. Dự báo trong 3-6 giờ tới khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, lượng mưa dao động từ 20-30 mm.

Trong khoảng 6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh lai Châu đặc biệt tại các huyện Sìn Hồ, Tam Đường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.