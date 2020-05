Hàng trăm triệu chiếc khẩu trang Việt xuất ngoại Theo Tổng cục Hải quan, trong quý I-2020, trị giá xuất khẩu hàng dệt may đạt 7,03 tỉ USD, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tính từ đầu năm đến ngày 19-4, tổng lượng khẩu trang xuất khẩu của VN hơn 415 triệu chiếc, trị giá hơn 63 triệu USD. Khẩu trang của các DN VN được xuất đi một số thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ... Theo Hiệp hội Dệt may VN, trong một kịch bản lạc quan nhất, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may năm 2020 sẽ đạt khoảng 35 tỉ USD, giảm 10% so với năm 2019. Với kịch bản xấu nhất, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may chỉ đạt 30-31 tỉ USD.