Chiến thắng hôm qua là điểm tựa cho TP.HCM phát triển

Chiều 26-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo TP đã gặp mặt hơn 70 tướng lĩnh đại diện cho 112 tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM nhân kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2019).



Dự gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ.

Chưa hết lo cho TP

Góp ý tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Mai Văn Phúc, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7, cho biết điều ông băn khoăn nhất hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải, trật tự lòng lề đường. Theo ông, đây là vấn đề người dân quan tâm nhất nhưng lại chuyển biến ít. “Người dân phản ánh nhiều mà khắc phục ít quá, thậm chí bất lực, không có chuyển biến” - ông Phúc nói và đề nghị lãnh đạo TP cần chấn chỉnh để lấy lại niềm tin của nhân dân.

Về tội phạm ma túy, ông Phúc lo ngại tình trạng bùng phát tội phạm ma túy, nhất là ma túy đá đang trở thành mối lo ngại đặc biệt của TP.HCM. Từ đó ông đề nghị lãnh đạo TP có giải pháp để triệt phá các băng nhóm tội phạm ma túy.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đánh giá vấn đề giải quyết việc làm cho người nghèo vẫn còn nhiều bất cập dù TP đã có nhiều nỗ lực, đời sống công nhân trên địa bàn TP còn nhiều khó khăn.

Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM, cho biết hiện các tướng lĩnh đặc biệt quan tâm tới việc giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm, xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, trấn áp tội phạm quyết liệt để TP được bình yên.



Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bắt tay, thăm hỏi các tướng lĩnh trong buổi gặp mặt chiều 26-4. Ảnh: Phương Thùy

Không phụ lòng lớp người trước

Tại cuộc gặp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định chiến thắng 30-4 là chiến thắng của ý chí độc lập, thống nhất đất nước mà các tướng lĩnh có mặt hôm nay đã góp phần không nhỏ máu xương, tuổi trẻ. “Chiến thắng hôm qua là điểm tựa lớn về lịch sử và ý chí cho thế hệ lãnh đạo TP hiện nay xây dựng TP phát triển!” - ông Nhân nói.

Tiếp thu ý kiến góp ý của các tướng lĩnh, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết lãnh đạo TP, đội ngũ cán bộ TP xin hứa sẽ làm hết sức mình để phát triển TP, không phụ lòng mong đợi của các tướng lĩnh quân đội đã quan tâm, động viên, giám sát.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng dành thời gian để thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách của TP, đồng thời phân tích những điểm mấu chốt của Nghị quyết 54, quá trình triển khai thực hiện của TP các dự án trọng điểm như tuyến metro, vấn đề cải cách hành chính…

Ông cho biết TP.HCM chọn năm 2019 là năm đột phá về cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, TP.HCM đã chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Y tế đã tiếp cận được nhiều kỹ thuật tiên tiến, tạo niềm tin trong việc khám, chữa bệnh. Nhiều hoạt động khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, kết nối đầu tư được tăng cường triển khai.

Liên quan đến quốc phòng, an ninh, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP.HCM đã triển khai phương án phòng ngừa hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xử lý có hiệu quả hoạt động chống phá của các đối tượng cơ hội, chống đối chính trị, các đối tượng cực đoan…