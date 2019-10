Chiều nay bão số 5 đổ bộ Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng tiếp tục rà soát, kiểm đếm các phương tiện, tàu thuyền, thông tin kịp thời và hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển, tránh trú an toàn (kể cả đối với các tàu vận tải và du lịch). Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú.



Đối với khu vực ven biển, đồng bằng, đô thị: sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu, nhất là tại khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản.



Thực hiện tiêu nước đề phòng mưa lớn gây ngập úng; bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công ven biển, các công trình cột tháp cao; bảo vệ đê điều...



Đối với khu vực miền núi, trung du chủ động sơ tán, di dời dân khỏi vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn. Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, đang thi công và các hồ nhỏ...