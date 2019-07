Chiều nay bão vào đất liền các tỉnh Bắc bộ

Chính phủ ra công điện khẩn Chiều 3-7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, có công điện gửi các tỉnh thuộc Bắc bộ và Bắc Trung bộ, các ngành liên quan. Theo đó, các ngành chức năng phải theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ. Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể thực hiện việc cấm biển; tổ chức, hướng dẫn bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản. Ở khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, các tỉnh cần chủ động sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm; kiểm soát giao thông trên các tuyến cao tốc, cầu vượt biển để bảo đảm an toàn trong thời gian bão đổ bộ. Đối với khu vực miền núi, trung du: Tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập xung yếu. Các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến của bão và sẵn sàng hỗ trợ địa phương xử lý, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.