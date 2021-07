Ngày 24-7, Uỷ ban Xã hội của Quốc hội đã có báo cáo thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc đề xuất một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đưa vào Nghị quyết kỳ họp của Quốc hội.

Tại báo cáo thẩm tra, Uỷ ban Xã hội đánh giá hệ thống pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay “tương đối đầy đủ”.

Tuy nhiên, một số Luật và Pháp lệnh do đã ban hành từ lâu nên một số quy định chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là để đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.



Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh. Ảnh: HOÀNG HẢI

Theo Uỷ ban Xã hội, thời gian qua, Chính phủ đã áp dụng linh hoạt các quy định của pháp luật có liên quan để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, đã khống chế thành công ba đợt dịch và đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Trong bối cảnh cấp bách hiện nay, tình hình dịch bệnh có thể kéo dài và khi chưa kịp thời sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan thì việc Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết có nội dung bày tỏ sự đồng hành của Quốc hội cùng cả hệ thống chính trị, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Quốc hội xem xét, quyết định một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho Chính phủ, Thủ tướng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả hơn, kể cả dự phòng các tình huống dịch bệnh có thể phát sinh phức tạp hơn trong thời gian tới “là thực sự cần thiết”.

Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng việc đưa một số biện pháp để đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ nhất là phù hợp.

Về nội dung, Uỷ ban Xã hội cho rằng các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 trong Tờ trình của Chính phủ dự kiến đưa vào Nghị quyết có phạm vi tương đối rộng nằm ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

“Về cơ bản, đa số thành viên Ủy ban tán thành với phạm vi này”- Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh nói đồng thời đề nghị “cần rà soát, thu gọn các nội dung để thể hiện một cách khái quát hơn”.

Về việc quyết định áp dụng các biện pháp, ban hành các quy định khác với quy định của Luật hoặc chưa được pháp luật quy định để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bà Thuý Anh cho biết Ủy ban Xã hội cơ bản nhất trí việc Quốc hội cho phép Chính phủ, Thủ tướng quyết định áp dụng các biện pháp chưa được Luật quy định để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Đáng chú ý, đối với đề xuất của Chính phủ được áp dụng các biện pháp để ban hành chính sách có các quy định khác với các quy định của luật, Uỷ ban Xã hội đề nghị Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện và Chính phủ báo cáo lại Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trong báo cáo thẩm tra, Uỷ ban Xã hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung đưa vào Nghị quyết nguyên tắc chính sách đối với các chính sách tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ cho nông dân, người lao động khu vực phi chính thức, lao động trong các doanh nghiệp bị ngừng, nghỉ việc, mất việc làm, các nhóm doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị bổ sung tại Nghị quyết nội dung giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều chỉnh kinh phí để chi cho phòng, chống dịch Về nội dung ngân sách nhà nước dự thảo Nghị quyết, Uỷ ban Xã hội đề nghị ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Quyết định chuyển nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán đã được duyệt cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thay đổi, điều chỉnh nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh. Trong trường hợp cấp thiết, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối với việc mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế, Ủy ban đề nghị Chính phủ cần có các giải pháp tránh tối đa các tiêu cực, lãng phí có thể xảy ra trong hoạt động này.