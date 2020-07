6 nội dung lớn cần hành động để đưa Thanh Hóa phát triển hơn

Sáng 29-7, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm 90 thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

6 nội dung lớn Thanh Hóa cần hành động

Ông Phạm Minh Chính khẳng định Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng và văn hóa đặc sắc, nơi phát tích của nhiều triều đại, nơi sinh thành của những anh hùng hào kiệt...



Trưởng Ban Tổ Chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông Phạm Minh Chính, 10 năm qua Thanh Hóa đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế. Năm 2020, quy mô nền kinh tế tăng khoảng 4 lần so với năm 2010, bình quân thu nhập đầu người tăng 3 lần so với 2010. Diện mạo của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều thay đổi, có nhiều xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới đứng đầu cả nước, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tỉnh Thanh Hóa được nâng lên.

Tuy nhiên, Thanh Hóa chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, truyền thống hào hùng của đất và người nơi đây. Thanh Hóa vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp. Nhà nước vẫn còn bao cấp cho chi thường xuyên, an ninh chính trị ở một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, đời sống của người dân vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn còn nhiều thiếu thốn.

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Thanh Hóa chưa cao 54/63 tỉnh thành, một số cấp ủy đảng chưa chủ động sáng tạo, chủ trương của đảng, các chính sách nhà nước. Năng lực chất lượng cán bộ Đảng bộ chưa đảm bảo, có nơi chưa đoàn kết, có tình trạng quan liêu và xa dân.

Trước đòi hỏi của thực tiễn phát triển, ông Chính yêu cầu Thanh Hóa cần thực hiện 6 nội dung để đưa Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Một là giữ gìn dày công, đoàn kết thống nhất trong Đảng và nhân dân, biến những khó khăn thách thức nghèo khổ thành động lực vươn lên. Phát huy nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực để đột phá là chiến lược cơ bản lâu dài, biến cái không thể thành cái có thể.

Hai là xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu, nắm vững phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là bằng nêu gương. Đây là những vấn đề cơ bản của công tác Đảng, đặc biệt riêng với Thanh Hóa là vai trò lãnh đạo nêu gương, chống quan liêu tham ô, tham nhũng.

Ba là tập trung lãnh đạo đầu tư cho phát triển kinh tế, xây dựng phát triển kinh tế đến 2030 và tầm nhìn đến 2045, vì thế Thanh Hóa phải bằng tính tự lực, tự cường là quan trọng để vươn lên không ai có thể làm thay chúng ta được.

Bốn là xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân với Đảng, giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến đất đai, môi trường, tham nhũng... chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân sao cho được ấm no hạnh phúc.

Năm là củng cố quốc phòng an ninh, nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc là trọng yếu thường xuyên. Thực hiện phương châm an ninh an toàn, an dân, chủ động triển khai các phương án nhất là an ninh tôn giáo, nông thôn, dân tộc trên các tuyến địa bàn trọng điểm, không để xảy ra điểm nóng.



Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm 90 năm thành lập, một chẳng đường đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào vùng đất anh hùng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sáu là Thanh Hóa cần tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, các bộ ngành và các tỉnh thành Bắc Trung Bộ phối hợp tốt để đưa Thanh Hóa phát triển. Tiếp tục tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, đặc biệt là thế hệ trẻ, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đã ngã xuống trong sự nghiệp bảo xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Ông Chính tin tưởng, Thanh Hóa sẽ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới để mang lại hạnh phúc ấm no cho người dân Thanh Hóa.

Thanh Hóa và "khát vọng thịnh vương"

Trước đó trong phát biểu của mình, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến khẳng định: “90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, bồi đắp thêm niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng".



Ông Trịnh Văn Chiến khẳng định, Thanh Hóa sẽ sớm thực hiện thắng lợi "khát vọng thịnh vượng" và trở thành tỉnh kiểu mẫu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông Chiến, phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang, bề dày lịch sử hơn 990 năm Thanh Hóa, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tiếp tục phấn đấu đưa Thanh Hoá đến năm 2025 vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, sớm thực hiện thắng lợi “khát vọng thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.