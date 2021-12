Đại dịch giúp nhìn ra những bất cập Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, so với các cuộc chiến tranh nước ta từng trải qua, dịch COVID-19 có phần khốc liệt hơn và có nhiều điều không thể hình dung, lường trước. Nhưng cũng qua phép thử đó, TP.HCM đã nhìn rõ hơn vai trò, khả năng của từng cán bộ trong hệ thống chính trị. Đại dịch khiến TP đánh giá được ai dũng cảm và dám xả thân, người nào còn hèn nhát, tránh né. Đại dịch cũng giúp TP.HCM nhìn ra những bất cập trong đời sống của người dân. Nhiều người dân còn sinh sống tại nơi chật hẹp, hạn chế điều kiện, không thể đảm bảo giãn cách khi dịch COVID-19 kéo đến. Do vậy, trong thời gian tới, TP.HCM sẽ khẩn trương giải quyết từng bước để nâng cao đời sống người dân; cải thiện môi trường đô thị và điều kiện sống của các tầng lớp dân cư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, lưu trú cho công nhân, nhà ở ven kênh rạch, chung cư cũ... Bí thư Thành ủy cũng điểm lại các chỉ tiêu cơ bản và bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong năm 2022. Trong đó đặt trọng tâm là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách gắn với cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính. Về nhiệm vụ trước mắt, ông Nên cho biết TP.HCM sẽ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. “TP hiện đang ở cấp độ 2 với nguy cơ trung bình nhưng nhiều nơi có nguy cơ cao hơn, song việc đánh giá cấp độ dịch chỉ có giá trị tức thời, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, buông lỏng công tác phòng chống dịch” - ông Nên nói.