Tối 23-1, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tham dự chương trình Tết Sum vầy, xuân bình an và trao quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương.



Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực chăm lo tết cho nhân dân và công nhân lao động của chính quyền, đoàn thể tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những khó khăn mà chính quyền, nhân dân và công nhân lao động ở Bình Dương đã trải qua trong năm qua vì đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội nhận định, tuy đã trải qua những nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình, chính quyền, nhân dân và công nhân lao động Bình Dương đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Từ đó, các tiêu chí về phát triển kinh tế của Bình Dương đều tăng, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội chúc chính quyền, nhân dân và công nhân lao động tỉnh Bình Dương đón mùa xuân mới với khí thế mới, quyết tâm mới và sớm vượt qua dịch bệnh để đạt được những thành tựu mới.

Chủ tịch Quốc hội cũng chúc toàn thể mọi người đón mùa xuân Nhâm Dần 2022 sum vầy và bình an.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc tết và tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LÊ ÁNH

Cũng tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã thăm hỏi sức khỏe và trao tặng quà tết cho 500 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc, sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương.



Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương chúc tết và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LÊ ÁNH



Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chúc tết, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đến thăm, chúc tết và tặng quà công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Phước.

Trong dịp này, Phó Thủ tướng cũng đến chúc tết, tặng quà đại diện gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tân, tròn 100 tuổi.



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước thăm và tặng quà cho công nhân lao động tại Bình Phước. Ảnh: LA