Liên hợp quốc họp trực tuyến ứng phó dịch COVID-19

Kể từ khi thành lập Chính phủ vào tháng 8-2019, tình hình chính trị CHDC Congo hiện nay tương đối ổn định nhưng nước này vẫn tiếp tục phải đối mặt với những thách thức như bất ổn an ninh tại miền Đông do hoạt động của các nhóm vũ trang hay dịch bệnh hoành hành. Phái bộ Liên hợp quốc tại CHDC Congo được giao nhiệm vụ hỗ trợ nước này về tiến trình chính trị, bảo vệ thường dân, hỗ trợ tăng cường thể chế nhà nước, quản trị và cải cách lực lượng an ninh.