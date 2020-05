Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Học Bác ở 'nói đi đôi với làm'

Sáng 8-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc".

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Công an.. tham dự hội thảo

Phải học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ

Trong bài phát biểu của mình, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã kể những câu chuyện về Bác khi mình còn phục vụ Người.

Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói: Khi Bác Hồ đi công tác ở nước ngoài, chỉ trừ những chuyến đi thăm chính thức còn thăm không chính thức Bác không bao giờ đi chuyên cơ, mặc dù phía bạn luôn luôn sẵn sàng dành chuyên cơ cho Bác.



Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh V.THỊNH

Trong những chuyến đi đó, Người còn tự tay giặt đồ của mình mà không phiền đến các cô phục vụ, khi ăn cơm xong cũng chính Người tự dọn đồ đưa vào bếp.

Ông Vũ Khoan bày tỏ:“Tôi nói tất cả câu chuyện đó để các đồng chí thêm một tư liệu cảm nhận thấy rằng, Bác kêu gọi chúng ta tiết kiệm thì chính Bác là tiêu biểu cho điều đó, chứ Bác không nói một đằng làm một nẻo”.

Từ đó ông nêu quan điểm: “Bây giờ chúng ta học tập theo đạo đức của Bác Hồ đôi khi chúng ta học như thế nhưng làm không phải như thế”...

Trong phần kết thúc bài phát biểu của mình, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đúc rút lại: “Chúng ta nói lý luận rất nhiều nhưng có khi dân không hiểu chúng ta muốn gì, Bác Hồ chỉ có mấy câu dân làm theo cả nước độc lập, chúng ta hãy học theo phong cách lý luận của Bác Hồ thì sẽ có ích cho dân rất nhiều”.

Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch...

Trong bài tham luận của mình, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, là Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang.

Sinh thời, Người đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng, phát triển lực lượng Công an nhân dân. Người đã để lại một hệ thống tư tưởng quý báu trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tư tưởng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tư tuởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân là ngọn đuốc dẫn dường cho công cuộc xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, thời gian càng lùi xa càng là thước đo cho giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh V.THỊNH

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc của mình, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, đất nước ta, Đảng ta biết ơn vô hạn đối với công lao như trời biển của Chủ tịch Hồ CHí Minh, chúng ta vận dụng trung thành, kế thừa sâu sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp của Người.

Theo Thường trực Ban Bí thư, để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh lịch sử to lớn mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy trong tâm khảm lời căn dặn của Người.

Đó là phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Ông Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng biên phải thường xuyên tự phê bình và phê bình; đề cao dân chủ rộng rãi. Đồng thời đề cao và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, với tình yêu thương đồng chí, lấy đó làm chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Nhất là trong việc vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân.