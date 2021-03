Quán triệt, thực hiện Nghị quyết XIII để phát triển bền vững

Hòa bình trên Biển Đông trước thách thức lớn Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, trên biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Thực tế này đòi hỏi phải giải quyết bài bản, căn cơ, lâu dài, có chiến lược và sách lược mềm dẻo, đúng đắn, tôn trọng luật pháp quốc tế; giải quyết Biển Đông theo Công ước Luật Biển 1982 và DOC của các nước ASEAN với một số nước khác và tiến tới COC. Thượng tướng PHAN VĂN GIANG, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nói khi giới thiệu chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”

Nắm tình hình từ sớm, từ xa Đại hội XIII đã xác định phương hướng “Chủ động chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống”. Điều này thể hiện tư duy trong bảo vệ an ninh quốc gia là luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, chủ động trong mọi tình huống, thể hiện “tính chiến đấu” thường xuyên, liên tục trong mọi hoàn cảnh, vừa gắn chặt với xu thế hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Trong bảo vệ an ninh quốc gia, cần luôn chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống; nắm tình hình từ khi mới khởi nguồn các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, chủ quyền và an ninh của đất nước. Đại tướng TÔ LÂM, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu khi giới thiệu chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”