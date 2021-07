Xử lý nghiêm việc không chấp hành Chỉ thị 16 Ngay sau khi Bí thư tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo siết chặt kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16. Các địa phương đã đồng loạt ra quân xử lý người dân chưa thực hiện nghiêm quy Chỉ thị 16. Cụ thể, tại TP Thủ Dầu Một tất cả các phường đã đồng loạt ra quân vào tối 11-7, để tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt một số hành vi không chấp hành nghiêm quy định. Tại TP Dĩ An đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt ba trường hợp ra ngoài không cần thiết và một tiệm kinh doanh vàng vì kinh doanh hàng hóa không cần thiết.

Ngay sau khi Bí thư tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo, lực lượng chức năng TP Dĩ An đã siết chặt Chỉ thị 16, xử lý nghiêm các trường hợp ra đường khi không cần thiết, ghi nhận vào chiều 11-7. Ảnh: Đài Truyền thanh TP Dĩ An