Ngày 12-11 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền phối hợp với Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc Bộ TN&MT tổ chức Lễ bàn giao và tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỉ lệ 1/25.000 cho các bộ, ngành và cơ quan Trung ương.



Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VT



Tại buổi bàn giao, đại diện 22 cơ quan đã tiếp nhận bộ bản đồ và tham gia chương trình tập huấn, hướng dẫn cài đặt và sử dụng bản đồ số để sử dụng trong công tác biên giới sau khi hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc (khoảng 84%) biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia có hiệu lực.

Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỉ lệ 1/25.000 là văn kiện pháp lý - kỹ thuật thể hiện đầy đủ thành quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền hai nước đã đạt được cho đến nay. Đồng thời, là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia ký ngày 5-10-2019.

Bản đồ địa hình biên giới nêu trên được xây dựng, in và đóng quyển theo các tiêu chí kỹ thuật cao nhất về bản đồ trên thế giới hiện nay, bảo đảm tính chính xác, khách quan, do hai nước Việt Nam và Campuchia thống nhất mời thầu quốc tế và ký Hợp đồng sản xuất với công ty Blom Infor của Đan Mạch (sau đổi tên thành Công ty NIRAS Mapping A/S).

Bộ bản đồ địa hình cùng với hai văn kiện pháp lý ký năm 2019 và hệ thống mốc giới khang trang, hiện đại trên thực địa là thành quả to lớn mà hai nước đã đạt được sau hơn 36 năm đàm phán.

Thành quả này có được là nhờ quá trình hợp tác trên tinh thần thiện chí và xây dựng, sự phối hợp nhịp nhàng trên tất cả các khâu giữa các chuyên gia biên giới của hai nước.

Đây cũng là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ của các cán bộ pháp lý - kỹ thuật của Bộ Ngoại giao, Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng cũng như sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực của các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Chương trình bàn giao và tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỉ lệ 1/25.000 sẽ tiếp tục được triển khai tại các tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các bộ, ngành và địa phương liên quan chủ động chuẩn bị triển khai thực hiện hai văn kiện pháp lý trong thời gian tới.

Hoạt động này cũng nhằm phục vụ công tác tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, cũng như công tác quản lý, bảo vệ đường biên và cột mốc biên giới, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới trên toàn tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.