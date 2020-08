Hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020); nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2020), Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có viết “Mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân”.



Thủ tướng trao Bằng Huân chương Quân công hạng Nhất tặng lực lượng CAND. Ảnh: PHẠM TRỌNG

PLO lược trích một số nội dung đáng chú ý trong bài viết này:

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND vẫn luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng đã lập nên nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tô thắm lên lá cờ truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng; xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lực lượng CAND đã tập trung đổi mới toàn diện các mặt công tác công an, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu trong cuộc đấu tranh bảo vệ an an ninh trật tự (ANTT).



Cùng với đó, lực lượng CAND đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chiến lược bảo đảm ANTT; giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần ổn định chính trị xã hội. Lực lượng cũng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Ngành công an cũng quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần thần tốc, theo phương châm “chống dịch như chống giặc”, với biện pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đề xuất lên phương án cách ly, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện “mục tiêu kép”.

Đặc biệt, tổ chức bộ máy Bộ Công an đã được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, tập trung xây dựng Công an xã chính quy, tăng cường cơ sở, hành động theo phương châm “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Hiện nay, tổ chức bộ máy Bộ Công an từ Trung ương đến cơ sở đã đi vào hoạt động ổn định, chuyên sâu, hiệu quả, là cơ sở, điều kiện quan trọng để công an các đơn vị, địa phương thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, tiếp tục khẳng định sức mạnh và uy tín của lực lượng CAND.

Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của CAND trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 75 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 16 Huân chương Sao Vàng; 100 Huân chương Hồ Chí Minh; 715 lượt tập thể, 409 lượt cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và hàng chục nghìn Huân, Huy chương cao quý khác.

Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trước tác động toàn diện của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Đặc biệt là các yếu tố phi truyền thống như: Dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, khủng bố, ma túy, cực đoan, dân tộc, tôn giáo,...

Nhiều biện pháp sẽ được triển khai đồng bộ để kiềm chế gia tăng và làm giảm tội phạm, đấu tranh mạnh với các tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT.

Cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy trong CAND phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, sức chiến đấu. Cùng đó là phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và phát huy vai trò nêu gương trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật, nói đi đôi với làm, “lãnh đạo làm gương nhanh hơn mệnh lệnh”, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, địa phương.

Với niềm tin, khí thế, quyết tâm mới, lực lượng CAND nguyện khắc ghi và thực hiện tốt sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, với phương châm là lẽ sống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân.