Giám sát chặt thì hoạt động tư pháp minh bạch, bớt oan sai Công tác giám sát theo báo cáo của QH đã có nhiều kết quả tích cực. Đa số ĐBQH cũng thừa nhận điều này. Tuy vậy, câu hỏi cử tri đặt ra là công tác giám sát chuyên đề liệu đã đi đến cùng hay chưa. ĐB Nguyễn Tuấn Anh (Long An) đưa ra hai ví dụ. Ủy ban Thường vụ QH ban hành nghị quyết yêu cầu hết năm 2019 phải triển khai đồng bộ việc thu phí dịch vụ không dừng đối với tất cả tuyến quốc lộ đầu tư theo hình thức BOT. Tháng 6-2018, nhiều ĐBQH sau khi đi giám sát đã có ý kiến về việc này triển khai vẫn… chậm. “Tuy nhiên, đến nay việc triển khai không chỉ chậm mà còn chưa đồng bộ như nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH yêu cầu” - ĐB Tuấn Anh nêu. Tương tự, Nghị quyết 43/2017 của QH giao nhiệm vụ đến hết năm 2018 thì kiện toàn cơ bản bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các cấp. “Nhưng đến khi xảy ra một vụ việc, như vụ patê Minh Chay năm 2020 thì dư luận xã hội bức xúc là không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm giải quyết” - ĐB Tuấn Anh nêu. ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nhắc lại yêu cầu phải tăng cường giám sát, đặc biệt chú trọng hậu giám sát mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ngay từ kỳ họp đầu tiên. ĐB Nhưỡng nhận định cả nhiệm kỳ QH đã thường xuyên quan tâm đến chức năng giám sát, thực hiện giám sát trên nhiều lĩnh vực quan trọng. ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) thì nhận định giám sát của QH đã góp phần tăng cường sự công khai, minh bạch của lĩnh vực tư pháp. Bà Thủy nói trước đây các báo cáo tư pháp đều đóng dấu mật, gây khó cho các ủy ban của QH. Sau này thì bỏ dấu mật. Những số liệu nào cần mật thì đưa vào phụ lục. Điều đó giúp cho các báo cáo được công khai, minh bạch và thúc đẩy các ĐBQH hoạt động chất lượng hơn, trách nhiệm hơn. “Đặc biệt là đã tạo ra áp lực về các cơ quan tư pháp phải luôn phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao” - ĐB Thủy nói. Theo ĐB Thủy, trong điều kiện số lượng án tăng mạnh so với nhiệm kỳ trước và biên chế phải giảm so với yêu cầu chung, đây là áp lực rất lớn đối với các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, đây cũng là đòi hỏi của nhân dân về một nền tư pháp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.