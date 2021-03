Chống tham nhũng 'không có vùng cấm', dân càng thêm tin tưởng

“Suy nghĩ về những lý do mà đất nước chúng ta phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi – những ĐBQH đã trao đổi với nhau và nhận thấy, có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do cơ bản nhất là chúng ta đã có một Nhà nước “vì dân” có những đồng chí lãnh đạo “vì dân”” - ĐB Trí nói.