Chống việc chạy chức, chạy quyền trong ngành công an

Từ ngày 24 đến 26-12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020...



Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo báo cáo, trong năm 2019, ngành công an mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật (tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39% so với năm 2018).

Lực lượng đã điều tra làm rõ 40.744 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ 81,93%, phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86%; triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm và nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia…

Đặc biệt, bộ máy tổ chức mới của Bộ Công an đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả; bố trí hơn 10.250 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành công an cũng chịu sự mất mát to lớn khi chín chiến sĩ hy sinh, 304 chiến sĩ bị thương.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực của ngành công an trong năm qua.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an cần thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công an nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng - kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Cấp cao ASEAN, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước.

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của người dân; rèn luyện và thực hiện tác phong, ứng xử có văn hóa với nhân dân để thực sự gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng công an" - Thủ tướng yêu cầu.