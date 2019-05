Chủ quán thịt chó 'múa gà' dương tính ma túy

Ngày 5-5, Công an phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy anh Hoàng Văn D. (48 tuổi, quê Nam Định, tạm trú phường Hưng Dũng) dương tính với ma túy.



Công an khống chế, bắt giữ anh Hoàng Văn D. đang "ngáo đá".

Anh D. từng đi cai nghiện ma túy tại một trung tâm cai nghiện ở tỉnh Nghệ An. Sau khi cai nghiện, anh D. trở về phường Hưng Dũng thuê nhà mở quán thịt chó cỏ, làm “bố đơn thân” nuôi các con. Tuy nhiên, vừa qua, anh D. lại “đập đá” (sử dụng ma túy dạng đá) gây ảo giác.



Như đã đưa tin, cuối chiều 3-5, anh D. (chủ quán thịt chó nổi tiếng tại phường Hưng Dũng) đã cầm dao chạy sang nhà hàng xóm chặt đứt cổ gà.

Người dân hốt hoảng vào can ngăn nhưng anh này tay vẫn cầm con gà rồi leo lên nhà tầng của người dân gần đó. Sau đó, anh D. leo tên mái nhà rồi lên ban công sau tầng 2 của một ngôi nhà bên đường Nguyễn Gia Thiều (TP Vinh) đứng cầm con gà và “múa”, bẻ cổ con gà.

Công an phường Hưng Dũng, Công an TP Vinh và Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường khuyên nhủ anh D. xuống nhưng anh vẫn không xuống mà đứng nói, hai tay “múa”. Rất đông người dân đứng xung quanh đường và ngôi nhà theo dõi sự việc.



Con dao anh Hoàng Văn D. dùng chặt cổ gà của hàng xóm.

Trước tình hình trên, cảnh sát phải phân công một nhóm bí mật lên tầng 2 ngôi nhà áp sát anh D., một người cầm con dao của anh D. đi đến gần để nói chuyện nhằm đánh lạc hướng anh D. Anh D. vứt con gà xuống đất.



Sau đó, các chiến sĩ cảnh sát từ trong phòng ở tầng 2 lao ra khống chế, bắt giữ được anh D.

Theo Công an phường Hưng Dũng, khi đưa anh D. về trụ sở, anh D. vẫn “ngáo” chửi bới và không chịu cung cấp lời khai. Phải đến ngày hôm sau, sau khi anh D. tỉnh lại công an mới lấy được lời khai của anh D. Tuy nhiên anh D. nói rằng không nhớ những hành động đã diễn ra.

Hiện Công an phường Hưng Dũng đang đề xuất đưa anh D. đi cai nghiện ma túy bắt buộc.