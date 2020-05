Chủ tịch Hà Nội: Có phó phòng 'om' hồ sơ doanh nghiệp 8 tháng

Theo Sở KH&ĐT TP Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP bốn tháng đầu năm là 88.275 tỉ đồng, đạt 31,7% dự toán, bằng 98,4% so với cùng kỳ. Tính chung bốn tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 4.329 triệu USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số nhóm hàng duy trì kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là hàng hóa thiết yếu, thiết bị y tế phục vụ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng; hàng gốm sứ tăng; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng; giày dép và sản phẩm từ da tăng. Chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Hà Nội bình quân bốn tháng tăng 4,57% (cùng kỳ tăng 4,06%). Đáng chú ý, TP đã cấp giấy chứng nhận cho 7.165 doanh nghiệp thành lập mới, thực hiện thủ tục giải thể cho 725 doanh nghiệp (tăng 6% so với cùng kỳ), 4.877 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 36% so với cùng kỳ). Trong tháng 4, khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 35,5 ngàn lượt khách, giảm 98,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 8.511 lượt khách, giảm 98,6% so với cùng kỳ năm trước; công suất trung bình khối khách sạn trong tháng 4-2020 ước đạt khoảng 12,8%, giảm 10,6% so với tháng 3-2020 và giảm 61,8% so với cùng kỳ. Do tác động của dịch COVID-19, có 1.200 cơ sở lưu trú đã thông báo tạm dừng hoạt động; trước ngày 30-4, 1-5 có 1.364 doanh nghiệp lữ hành ngừng hoạt động, lượng lao động trong nhóm này có trên 35.000 người không có việc làm.