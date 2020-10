Chủ tịch Nghệ An lội nước lũ đi thăm hỏi dân

Sáng 30-10, ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn huyện Đô Lương, Thanh Chương (Nghệ An).



Ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (đi đầu) vượt lũ vào xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: NTV

Trong đêm 29-10 và sáng 30-10, mưa lớn khiến nhiều con đường chìm trong nước lũ, hàng ngàn nhà dân ở huyện Đô Lương đã bị ngập sâu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đoàn công tác đã đi bộ vượt lũ vào các xã kiểm tra và thăm hỏi người dân xã Quang Sơn (huyện Đô Lương)- đang bị nước lũ cô lập.



Ông Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (đi hàng đầu bên phải) cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình lũ lụt ở huyện Đô Lương. Ảnh: NTV.

Theo ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, mưa lũ đã làm trên địa bàn huyện hai người mất tích và hai người bị thương.

Hai người mất tích ở xã Thanh An, trên đường đi xe máy về nhà bị lũ cuốn, đến nay chưa tìm thấy. Hai người bị thương hiện sức khỏe đã ổn định.

Gần 1.000 người dân ở các xã của huyện Thanh Chương, bị ngập đã được di dời đến nơi an toàn. Tổng thiệt hại trên địa bàn huyện Thanh Chương ước tính ban đầu khoảng 20 tỉ đồng.



Nhà của người dân ở xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) bị ngập sâu. Ảnh: TC

Sau khi đi thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu lãnh đạo các huyện cùng với các xã trên địa bàn huyện thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ; đảm bảo 3 giai đoạn trước, trong và sau thiên tai.

Lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ đến hỗ trợ nhân dân vùng thấp trũng di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời triển khai các biện pháp xử lý các tình huống khi mưa lũ tiếp tục dâng cao.



Mưa lũ làm lở núi ách tắc đường ở huyện Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: ĐL

Đối với các xã Quang Sơn đang có gần 100 nhà dân bị ngập sâu có nơi 0,8 – 1,2m ; chủ tịch UBD tỉnh Nghệ An yêu cầu lực lượng của huyện xuống cùng xã đưa người già, trẻ em đến nơi trú ẩn an toàn.

Trưa và chiều 30-10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang có mưa lớn khiến nước lũ hạ nguồn sông Lam đang lên nhanh.