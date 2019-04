Chủ tịch Quốc hội dự lễ bàn giao máy bay tại Pháp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã chứng kiến lễ đón nhận máy bay A321neo mang số hiệu VN-A600 của VietJet Air. A321neo được bàn giao lần này cũng là máy bay mới thứ 60 mà VietJet Air nhận trực tiếp từ Airbus. Hãng dự kiến khai thác máy bay này ngay trong tháng 4-2019.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chứng kiến lễ đón nhận máy bay của Hãng hàng không VietJet . Ảnh: TTXVN

VietJet Air là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA) với chứng nhận an toàn khai thác IOSA. VietJet Air vừa được xếp hạng an toàn hàng không ở mức cao nhất thế giới với mức bảy sao bởi AirlineRatings.com, tổ chức uy tín hàng đầu thế giới chuyên đánh giá về an toàn và sản phẩm của các hãng hàng không toàn cầu.



Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã rời Cộng hòa Pháp đến Brussels, Bỉ bắt đầu chuyến thăm và làm việc với nghị viện châu Âu.