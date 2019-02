Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc tết tại Tiền Giang

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo công an tỉnh thông tin năm 2018 nhờ nỗ lực của toàn ngành công an, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giảm 16% so với năm 2017, tai nạn giao thông giảm bình quân ba tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) ở mức 14%.



Chủ tịch Quốc hội chúc Tết công an tỉnh Tiền Giang.

Trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Tiền Giang đã điều chuyển hàng trăm chiến sỹ về cơ sở làm việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. .



Chủ tịch Quốc hội biểu dương trong năm qua công an tỉnh nhà vẫn giữ vững được truyền thống và lập được nhiều thành tích trong công tác. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được đảm bảo tốt.

Chủ tịch Quốc hội gửi đến các cán bộ, chiến sĩ ngành công an tỉnh Tiền Giang lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp mừng xuân Kỷ Hợi 2019. Chủ tịch Quốc hội chúc các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách được giao phó để Tết này là một cái tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và nhân dân sống trong những ngày xuân ấm áp, nghĩa tình.



Chủ tịch Quốc hội đến thăm và tặng quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Cũng trong chiều 4-2, Chủ tịch Quốc hội cũng đến thăm, chúc tết đội ngũ y, bác sỹ và tặng quà bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ nỗi vất vả, nhọc nhằn của đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện đang chăm sóc, điều trị nội trú cho 500 bệnh nhân trong dịp tết này. Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến các phòng bệnh thăm và tặng quà cho nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang.



Chủ tịch Quốc hội mong muốn các y bác sĩ tại bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng niềm tin yêu của nhân dân để bệnh nhân đến đây yên tâm chữa trị, chúc bệnh viện sớm hoàn thành xây dựng một bệnh viện mới to đẹp, hiện đại, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực.