Ngày 27-9, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh với các sở, ban, ngành, địa phương.



Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết đến nay toàn tỉnh có hơn 46.300 bệnh nhân COVID-19, trong đó có hơn 24.500 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, 432 ca tử vong, số còn lại đang được theo dõi, điều trị.

Ngành Y tế đang khẩn trương triển khai kế hoạch xét nghiệm thần tốc vòng 2 để bóc tách F0 tại các ấp, khu phố vùng đỏ, cam. Công tác điều trị đạt tín hiệu khả quan khi số ca nguy kịch giảm, ngành y tế sẽ sử dụng các loại thuốc để điều trị cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân sớm hồi phục.



Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm công tác giãn cách phòng dịch. Ảnh: VŨ HỘI

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm công tác giãn cách phòng dịch, nhất là tại ba xã của Trảng Bom, một số phường của TP Biên Hòa vì những ngày qua các xã, phường này liên tục ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19.

"Tôi nghe phản ánh nên vào phường Trảng Dài kiểm tra thấy ở đây người dân ra đường đi thỏa mái quá. Như vậy thực hiện giãn cách ở Biên Hòa chưa nghiêm, tôi mới kiểm tra được phường Trảng Dài nhưng thấy ở đây là không tốt. Vì vậy đề nghị tập trung vừa chống dịch vừa giãn cách tốt, nếu không sẽ rất nguy hiểm, điển hình là phường Trảng Dài ngày hôm qua đã xuất hiện 46 ca F0, số ca có chiều hướng tăng lên” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Về công tác xét nghiệm, Chủ tịch tỉnh yêu cầu phải thần tốc để đạt hiệu quả phải vừa giãn cách vừa xét nghiệm nhanh. Làm sao phải làm gọn, muốn gọn phải xét nghiệm cho hết 100% người dân ở khu vực đỏ, cam.

Ngoài nhân viên y tế tham gia còn phải có công an, thành viên Tổ COVID cộng đồng để nắm cho chắc số lượng, không bỏ sót đối tượng. Ai làm xét nghiệm xong phải ký tên vào danh sách.



Tại khu vực ngã tư Nguyễn Khuyến, phường Trảng Dài chụp vào chiều 26-9. Ảnh: VŨ HỘI

Ông Dũng cho rằng nếu xét nghiệm không hết 100% người dân ở vùng đỏ, vùng cam, bỏ sót nguy cơ sẽ khiến dịch bệnh dây dưa kéo dài và gây lãng phí tiền của của nhân dân. Tỉnh có cố gắng bao nhiêu, rót bao nhiêu tiền của, sinh phẩm xuống cũng như không, lãng phí vô cùng.

"Đề nghị ngành y tế chấn chỉnh công tác xét nghiệm. Trong những ngày tới, lãnh đạo tỉnh sẽ đi kiểm tra đột xuất công tác xét nghiệm thần tốc ở các vùng đỏ, vùng cam, những nơi nào không thực hiện theo hướng dẫn thì xử lý” - ông Dũng nhấn mạnh.

Kết luận tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, mục tiêu hiện tại của tỉnh là mở dần vùng xanh để phát triển kinh tế, cho phép xuất hiện F0 nhưng khi có ca F0 phải bình tĩnh quản lý, xử lý tốt. Nếu sợ rủi ro mà đóng cửa hết thì kinh tế không phát triển được, người dân không phát triển được. Do vậy, không cứng nhắc, không khóa chặt mà phải có biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả.

Tỉnh Đồng Nai có chủ trương khuyến khích người dân tự làm test nhanh tại nhà nhưng nhà thuốc lại không được bán test nhanh vì vướng quy định giấy phép. Do đó, ngành y tế cần sớm có biện pháp tháo gỡ để thực hiện, chủ trương đưa ra phải khả thi.

Về công tác an sinh xã hội, toàn tỉnh có hơn 3,2 triệu dân nhưng mới hơn 300.000 người dân được hỗ trợ. Đây là tỉ lệ rất thấp so với một số địa phương lân cận. Do vậy, từ tỉnh đến khu phố, ấp phải xem xét lại để mở rộng đối tượng được hưởng hỗ trợ, làm sao để có từ 60-70% người dân được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

“Các địa phương cần xem lại tư duy, cách làm để bổ sung đối tượng được thụ hưởng, giúp người dân vơi bớt phần nào khó khăn trong đại dịch. Bên cạnh đó, cần chấn chỉnh việc nhận đơn, xử lý đơn thư phản ánh của người dân, thông tin lại cho người dân, đừng để người dân đã khó khăn trong cuộc sống lại ức chế bởi cách làm của cán bộ” - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu.