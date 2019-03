Chủ tịch TP Cần Thơ trả lời 3 vấn đề nóng

Ngày 28-3, tại buổi họp báo đài định kỳ quý I-2019, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống thông tin nhiều vấn đề đang nóng ở TP này. Báo Pháp luật TP.HCM đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa; việc xử lý các khu dân cư tự phát và trách nhiệm cán bộ sai phạm...

Không để khu dân cư tự phát

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trả lời hiện nay TP đã thực hiện xong các kiến nghị trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa. Trong đó, TP đã có quyết định thu hồi dự án trung tâm thương mại - cao ốc văn phòng - khách sạn và căn hộ cho thuê (66 CMT8, quận Ninh Kiều) do Nguyễn Kim làm chủ đầu tư và tổ chức thu hồi dự án ở Khu du lịch sông Hậu. Đồng thời, TP đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Về công tác xử lý các khu dân cư tự phát ở các quận Bình Thủy, Ninh Kiều và Cái Răng, ông Thống cho rằng các khu dân cư ở ba nơi giống nhau về hiện tượng nhưng khác nhau về bản chất, mức độ.

Cụ thể, ở quận Bình Thủy ngoài xuất hiện khu dân cư tự phát do quản lý lỏng lẻo còn có việc chuyển đổi mục đích sử dụng không đúng, cấp phép xây dựng một số công trình không đúng, đây là tình tiết tăng nặng khác hơn hai nơi kia.

Theo ông Thống, các sai phạm về khu dân cư tự phát trách nhiệm chính thuộc về cấp phường (không báo cáo lên trên), còn ở quận thì trách nhiệm thuộc về Phòng Tài nguyên, Phòng quản lý đô thị đã không thực hiện kiểm tra, giám sát.

Ông Thống thông tin TP đã giao cho Sở TN&MT cùng với quận/huyện rà soát từng dự án một và có báo cáo đề xuất UBND TP xem xét khu nào, dự án nào phù hợp với quy hoạch. Bản thân các chủ đầu tư cũng phải khắc phục để phù hợp với quy định, quy hoạch. Cái nào chưa phù hợp thì kiên quyết phục hồi nguyên trạng.

“Tôi khẳng định dù nhu cầu nhà ở tăng thế nào thì biện pháp xử lý đáp ứng nhu cầu chính đáng không thể giải quyết bằng con đường khu dân cư tự phát. Điều này tác động lớn đến quy hoạch TP, ảnh hưởng cuộc sống người dân, vì thế phải quản lý thật chặt chẽ” - ông Thống nhấn mạnh.



Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trả lời ba vấn đề nóng. Ảnh: GIA TUỆ

Công an bắt đánh bạc bị điều chuyển

Trả lời báo chí về việc một phó công an phường bị điều chuyển công tác sau khi bắt đánh bạc, Chủ tịch Thống cho biết đã chỉ đạo cơ quan công an nhanh chóng điều tra làm rõ các vấn đề và sẽ có trả lời chính thức.

Theo ông Thống trong vụ này có vấn đề: Việc lập biên bản vi phạm, khi bắt thì hai sòng bạc nhưng sau đó về phường thì viết biên bản chỉ một phần, vậy có chỉnh sửa biên bản hay không? Một sòng và hai sòng thì tính chất khác nhau liên quan đến vi phạm hành chính hay hình sự?

“Công an TP đang xác minh, làm rõ cần phải có thời gian để điều tra chính xác, tâm phục khẩu phục. Còn việc điều chuyển công tác cán bộ theo tôi tìm hiểu là có lý do khác rất thuyết phục và không liên quan gì đến vụ đánh bạc. Lý do là gì thì tôi chưa công bố được vì còn liên quan đến một vụ án khác.

Tôi cũng đã đề nghị công an làm đến nơi đến chốn sau đó công bố một lần, làm đầy đủ, không để vấn đề nào còn tồn tại. Ai có liên quan cũng phải chịu trách nhiệm” - ông Thống nhấn mạnh.

Chưa có thông tin việc chi lãi ngoài ở Đông Á Bank

Tại buổi họp, phóng viên báo Pháp luật TP.HCM đặt câu hỏi về thông tin việc vừa qua Bộ Công an đã tiếp tục khởi tố sáu vụ án mới có liên quan đến nhiều cán bộ thuộc Ngân hàng TMCP Đông Á. Trong đó đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến việc Đông Á Bank Chi nhánh Cần Thơ chi lãi suất ngoài cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ hơn 3,7 tỉ đồng, chi cho Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ hơn 1,7 tỉ đồng. Chủ tịch Thống cho biết đến nay UBND TP chưa nhận được bất cứ thông báo chính thức nào của cơ quan chức năng về vụ việc.

“Theo quy định, cơ quan điều tra chưa công bố thì không ai được thông tin. Tuy nhiên, với trách nhiệm của cơ quan quản lý, UBND TP cũng đã làm việc với các đơn vị này (Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ và Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ). Qua làm việc, đại diện các đơn vị này khẳng định không liên quan gì đến vụ việc” - ông Thống thông tin.