Chủ tịch TP Hà Nội: Công tác tuyên truyền có vấn đề

Tại phiên thảo luận tổ của HĐND TP Hà Nội diễn ra chiều ngày 3-12, Chủ tịch TP Hà Nội đã giành hơn 40 phút để phát biểu, giải trình về các vụ việc nóng của TP trước các ĐB HĐND TP. Ông Chung cho rằng, nhiều vụ việc nóng xảy ra trên địa bàn thời gian qua do công tác thông tin tuyên truyền có vấn đề.

“Qua các sự cố truyền thông của thành phố trong thời gian vừa qua, chúng ta mới thấy bộc lộ điểm yếu này của các quận huyện, sở ngành của TP” – ông Chung nói.

Ông cho hay, mặc dù TP đã chủ động ban hành quy chế phát ngôn, tuy nhiên nhiều đơn vị của TP vẫn không cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, ngại tiếp xúc, nên dẫn tới thông tin bị sai lệch.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

“Điển hình như những vụ việc vừa qua, đáng ra không đến mức nóng lên như thế nhưng tôi đánh giá chủ yếu là do truyền thông thôi, từ cháy Nhà máy phích nước Rạng Đông đến Nhà máy nước mặt sông Đuống... Tất nhiên, đằng sau nó là có vấn đề. Tôi nghĩ sau này, các cơ quan an ninh của Bộ Công an, các cơ quan chức năng cũng sẽ đánh giá được, và những người dân cũng đánh giá được nguyên nhân từ cái gì ” – ông nói.



Ông khẳng định luôn quán triệt về việc phát ngôn với báo chí tại các cuộc họp cho thủ trưởng các đơn vị, cơ quan của TP là phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, kể cả “việc xấu, việc chưa làm được”.

Tại phiên họp tổ, Chủ tịch TP Hà Nội cũng thông tin về việc xây dựng hệ thống thông CNTT, hệ thống giao thông thông minh, bản đồ ngập úng theo thời gian thực…, đặc biệt là phần mềm dịch vụ công trực tuyến do Nhật Cường xây dựng cho TP Hà Nội.

Ông Chung cho biết, khi bắt đầu xây dựng chương trình mục tiêu công nghệ thông tin, TP đã cho tất cả các tập đoàn lớn, các công ty làm CNTT của thành phố biết các danh mục của thành phố để chọn.

“Cũng có những tập đoàn lớn như Viettel thì đồng ý xây dựng trung tâm, FPT đăng ký nghiên cứu giao thông thông minh, CMC thì nghiên cứu bản đồ số về đất đai. Công ty Nhật Cường là xây dựng các dịch vụ công là cái khó nhất, vì phải đến từ phường xã gặp cán bộ để hiểu về quy trình công tác thì mới số hóa được, những cái đó chẳng ai làm” – ông Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội cũng thông tin về việc xử lý ao hồ tại Hà Nội bằng hai công nghệ của Nhật bản (tại sông Tô Lịch và Hồ Tây) và công nghệ Đức (TP Hà Nội đã áp dụng trên nhiều hồ tại Hà Nội và sông Tô Lịch).

Ông cho rằng mọi người cứ phản ứng với sản phẩm Redoxy 3C (theo công nghệ của Đức), tuy nhiên bản thân ông thấy sản phẩm này được người dân đánh giá hiệu quả vì 88/122 hồ được xử lý bằng sản phẩm này đã hết mùi.

Ông cho biết, đây là sản phẩm của các nhà khoa học Đức, với 43 năm kinh nghiệm, cung cấp sản phẩm cho 55 nước.

Theo ông Chung, sản phẩm này do anh Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đi triển lãm gặp và đưa về. Họ cũng đã sang tận đây lấy mẫu nước của chúng ta phân tích và đưa ra giải pháp. Khi chúng ta làm thì thấy hiệu quả” – ông nói.

Ông cũng cho hay, tới đây Hà Nội sẽ công bố kết luận thanh tra về việc xử lý nước bằng sản phẩm Redoxy 3C.