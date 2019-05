Chủ tịch TP.HCM: 'Các đồng chí không thấy xót xa à?'

Giao công an điều tra vụ cháy kho tài liệu ở Bình Chánh Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định đã giao công an điều tra vụ cháy nhà kho làm hàng tấn tài liệu về xe buýt ở Bình Chánh hư hỏng. Ông Phong cho rằng, nếu không giao công an điều tra một cách nghiêm túc thì sẽ tạo dư luận không tốt. Khi có kết quả điều tra sẽ công bố công khai trên báo chí. Vụ việc cháy nhà kho rộng khoảng 1.000 m2 chứa tài liệu xe buýt của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (huyện Bình Chánh), xảy ra đêm 2-5. Vụ cháy đã làm hàng tấn tài liệu xe buýt ở TP.HCM biến thành tro bụi.